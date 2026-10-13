استاندار خوزستان در مراسم تکریم و معارفه ارشد آجا و فرمانده قرارگاه منطقه‌ای نزاجا در منطقه جنوب غرب کشور گفت: وحدت نیرو‌های مسلح و دولت، رمز اقتدار کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور امیر جهانشاهی، فرمانده محترم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تکریم امیر شفیعی، فرمانده پیشین، امیر حیدری به عنوان ارشد آجا و فرمانده جدید قرارگاه منطقه‌ای نزاجا در منطقه جنوب غرب کشور منصوب شد.

استاندار خوزستان در این مراسم با تأکید بر وحدت نیرو‌های مسلح و دولت، خوزستان را گورستان هر متجاوزی به خاک ایران دانست و از آمادگی کامل نیرو‌های مسلح برای مقابله با تهدیدات خبر داد و گفت: بحمدالله همه نیرو‌های مسلح در کنار یکدیگر هستند؛ ارتش، سپاه، بسیج، فراجا و سربازان گمنام امام زمان (عج)، همه در سطح ملی و استانی از انسجام قابل‌توجهی برخوردارند. ور

موالی زاده با تأکید بر آمادگی نیرو‌های مسلح برای مقابله با تهدیدات اظهار داشت: ما محکم و استوار در کنار مردم و در خدمت آنان هستیم و با قاطعیت به دشمن می‌گوییم که خوزستان عزیز ما، سرزمین مقاومت و پایتخت دفاع مقدس، گورستان هر کسی است که بخواهد قدم به خاک این کشور بگذارد و به آن تجاوز کند.

وی با تأکید بر وحدت دولت و نیرو‌های مسلح خاطر نشان کرد: سیاست وحدت دولت و نیرو‌های مسلح را سرلوحه کار خود قرار داده‌ایم و این همدلی و انسجام، تضمین‌کننده امنیت پایدار و اقتدار کشور در برابر همه تهدیدات است.