به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب گفت: در راستای رسیدگی به مطالبات مردم و اجرای طرح قرارگاه محله‌محور، خانه بهداشت در روستای شیرین‌آب شهرستان میاندوآب مستقر شد و ۸۵۲ نفر از اهالی این روستا زیر پوشش خدمات بهداشتی قرار گرفتند.

رسول ملکی افزود: برای رسیدگی به مشکلات و مطالبات مردم در قالب طرح قرارگاه محله‌محور، استقرار خانه بهداشت در روستای شیرین‌آب در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در پی برگزاری میز خدمت هفته گذشته در این روستا و درخواست اهالی برای دسترسی به خدمات بهداشتی، در کمتر از یک هفته زمینه استقرار خانه بهداشت فراهم شد.

فرماندار ویژه میاندوآب با اشاره به جمعیت تحت پوشش این مرکز اظهار کرد: با استقرار خانه بهداشت، ۸۵۲ نفر از جمعیت روستای شیرین‌آب از خدمات بهداشتی بهره‌مند خواهند شد.

ملکی تأکید کرد: رسیدگی میدانی به مشکلات مردم، پیگیری مطالبات روستاییان و فراهم کردن زمینه دسترسی آسان‌تر به خدمات عمومی و بهداشتی از اهداف اجرای طرح قرارگاه محله‌محور است.