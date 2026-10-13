رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد: در نشست مشترک این اتاق پیرامون توسعه همکاری‌های اقتصادی با قاره آفریقا، بر نقش محوری کشور کنیا به‌عنوان شاهراه ورود کالا‌های ایرانی به بازار آفریقا تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی؛ صمد حسن‌زاده با اشاره به برخورداری کنیا از زیرساخت‌های مالی مستحکم و موقعیت راهبردی «بندر مومباسا» گفت: کنیا یکی از اصلی‌ترین دروازه‌های ورود تجارت خارجی ایران به قاره آفریقا محسوب می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر سازکارهای تجاری از جمله ابزار «تهاتر» برای تسهیل مبادلات اقتصادی با کشورها به‌کار گرفته شده و چالش‌های حوزه لجستیک و نقل‌وانتقالات مالی نیز برای روان‌سازی تجارت مرتفع شده است.

حسن زاده اظهار داشت: در گام نخست، آمادگی کامل برای تأمین نیازهای وارداتی کنیا در حوزه‌هایی نظیر قیر، سیمان و سایر مصالح و کالاهای اساسی وجود دارد و اتاق بازرگانی بستر ارتباطی تجار دو کشور را برای تسریع در این امر فراهم خواهد کرد.

فرصت‌های کم‌نظیر در صدور خدمات فنی و مهندسی و پتروشیمی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: توانمندی شرکت‌های ایرانی در بخش‌های سدسازی، احداث نیروگاه، ساخت مسکن، فناوری اطلاعات و اجرای طرح های زیربنایی و جاده‌سازی، پتانسیل بالایی برای حضور در طرح های عمرانی کنیا ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی فعالان بخش خصوصی را به مشارکت و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در احداث تأسیسات پالایشگاهی، صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و به‌ویژه تولید و تأمین کودهای شیمیایی و فرآورده‌های نفتی تشویق می‌کند.

توسعه همکاری‌ها در حوزه کشاورزی و کشت فراسرزمینی

همچنین در این نشست به زمینه‌های مستعد همکاری در بخش کشاورزی اشاره شد؛ از جمله:

سرمایه‌گذاری مشترک در طرح های کشت فراسرزمینی

انتقال دانش فنی و مکانیزاسیون کشاورزی

اجرای سیستم‌های آبیاری نوین

ایجاد صنایع تبدیلی، فرآوری محصولات و کاهش ضایعات کشاورزی

در پایان تأکید شد که با برنامه‌ریزی اتاق بازرگانی و مشارکت بخش خصوصی، امکان بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های فنی، مهندسی و صنعتی ایران برای توسعه بازار در شرق آفریقا به‌طور جدی پیگیری می‌شود.