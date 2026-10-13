بارش رحمت الهی در بخش‌هایی از استان فارس، زمین تشنه را سیراب کرد و با طراوت بخشیدن به طبیعت، نویدبخش روز‌هایی پربرکت برای مردم این استان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بارش باران در بخش‌هایی از استان فارس، حال‌وهوای پاییزی دل‌انگیزی به مناطق مختلف استان بخشید و جلوه‌ای تازه به طبیعت این خطه داد.

نزول رحمت الهی، علاوه بر تلطیف هوا و شست‌وشوی غبار از چهره شهرها، امید‌ها را برای تقویت منابع آبی و بهبود شرایط زمین‌های کشاورزی زنده کرد.

بارش‌های پاییزی در صورت تداوم و توزیع مناسب، می‌تواند در بهبود وضعیت منابع آب و تقویت پوشش گیاهی استان مؤثر باشد.

با وجود خوشحالی مردم از بارش باران، رعایت نکات ایمنی هنگام تردد در جاده‌ها و خودداری از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها ضروری است.