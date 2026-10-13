سرشماری ۱۴۰۵ به روش ثبتی مبنا و به صورت ترکیبی با استفاده از داده‌های دستگاه‌ها و مراجعه حضوری انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ شمارش معکوس برای ثبت دقیق‌ترین نبض جمعیتی کشور آغاز شده؛ رویدادی که این‌بار زنجان را در خط مقدم اجرا قرار داده است.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن، پس از سال‌ها، این‌بار با ساختاری کاملاً متفاوت کلید می‌خورد؛ ترکیبی هوشمندانه از داده‌های ثبتی و خوداظهاری شهروندان که خطای انسانی را به حداقل می‌رساند.

برای نخستین بار، سرشماری با اتکا به داده‌های ثبتی دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان در جمع خبرنگاران، با اعلام آغاز پیش‌هنگام این طرح ملی در زنجان نسبت به دیگر استان‌ها، از تجمیع داده‌های بیش از ۷۰ درصد از خانوار‌های استان خبر داد؛ آماری حیاتی که از اتصال یکپارچه‌ی سامانه‌های ثبت احوال، پست و سامانه ملی املاک و اسکان به‌دست آمده است.

طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، نتایج نهایی این سرشماری قرار است تا اسفندماه نهایی و اعلام شود.