۴۱ شرکت تعاونی به چرخه تولید و خدمات استان اصفهان اضافه شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون تعاون اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۱ واحد تعاونی با ۳۶۵ میلیارد ریال سرمایه گذاری در استان راه اندازی شده است.

روح الامین امیری افزود: این واحد‌ها با ۱۶۶۹ نفر عضو زمینه اشتغال ۷۳۵ نفر در استان را فراهم کرده‌اند.

وی گفت: همزمان با هفته تعاون و در شهریور امسال تنها ۱۸ واحد تعاونی با سرمایه گذاری بیش از ۲۰ میلیارد ریال و عضویت پنج هزار و ۶۹۹ عضو با اشتغالزایی برای ۲۹۸ نفر تشکیل شده است.

روح الامین امیری ادامه داد: به همت واحد‌های فعال تعاونی استان، تاکنون ۲۴ میلیون ریال صادرات محصول به ثبت رسیده است.

وی گفت: در این مدت همچنین نوسازی و توسعه ۲۲ شرکت تعاونی در دستور کار قرار گرفته است.

هم اکنون در استان اصفهان شش هزار شرکت تعاونی فعال هستند.