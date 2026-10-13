غربِ خون روایت ایثار، مقاومت و جانفشانی جمعی از نوجوانان و جوانان بسیجی یزدی در جبهه غرب، به همت حوزه هنری یزد توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس حوزه هنری یزد گفت: کتاب «غربِ خون» به قلم محمد بلوچی نویسنده یزدی در ۳۲۴ صفحه و هشت فصل به همراه عکس و اسناد، به همت دفتر مطالعات فرهنگ و ادب پایدری حوزه هنری یزد توسط انتشارات سوره مهر روانه بازار کتاب شد.



حسام سالکی افزود: این مستند داستانی، برداشتی آزاد از واقعیت‌های تاریخی است که از شهریور تا مهرماه ۱۳۶۲ در هنگامه‌ی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در سه روستای محراب، نیِر و تنگی‌سَرِ شهرستان سنندج در جریان بوده است.



وی ادامه داد: در این ماجرا تعدادی از جوانان و نوجوانان بسیجی از استان یزد به جبهه غرب در کردستان اعزام می‌شوند؛ آنان برای اردو نرفته بودند، برای دفاع رفته بودند. برای نجات غرب از خون و رسالتی که بر عهده داشتند عازم شده بودند؛ اما در روز ۲۱ مهرماه سال ۱۳۶۲، هم‌زمان با ششم محرم، ۲۸ نفر از این عزیزان در روستا‌های نیر و تنگی‌سر با نیرو‌های دموکرات ضد انقلاب درگیر می‌شوند. در جریان این نبرد، شماری از رزمندگان به شهادت می‌رسند و تعدادی نیز پس از اسارت، با بدترین نوع شکنجه، غریبانه و مظلومانه به شهادت رسیدند؛ واقعه‌ای تلخ که نمونه‌ای از ظلم و جنایات گروهک‌های تروریستی ضدانقلاب است و یادآوری آن، ضرورت ثبت و انتقال خاطرات و اسناد این بخش از تاریخ دفاع مقدس به نسل‌های آینده را دوچندان می‌کند.



رئیس حوزه هنری استان، هدف از تدوین و تولید این کتاب را زنده نگه داشتن یاد و خاطره و سیره شهیدان، معرفی هر چه بیشتر این شهدای غریب و مظلوم و همچنین نشان دادن بصیرت، مجاهدت، ایثار، مقاومت و از خودگذشتگی آن عزیزان در دفاع از انقلاب اسلامی و انتقال فرهنگ جهاد و شهادت به نسل جوان برشمرد.



محمد بلوچی نویسنده کتاب هم گفت: «غرب خون» یک روایت داستانی است از واقعه‌ای ناگوار که اتفاق افتاده، و نه همه آن، چون هیچ‌وقت کاغذ عمق درد را نمی‌فهمد.



وی با بیان اینکه نام همه افراد، مکان‌ها و ماجرا کاملا واقعی است، افزود: رویداد‌ها و زمان اتفاقات برگرفته از ساعت‌ها تحقیق، مصاحبه با شاهدان عینی، نامه‌ها و اسناد موجود است.



به گفته نویسنده، قهرمانان این کتاب، نوجوانان و جوانانی کم‌سن هستند که در دل جنگ تحمیلی اول حضور دارند و برای دفاع از ایران اسلامی جانفشانی کردند.



محمد بلوچی دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی است. او از سال ۱۳۹۶ با شرکت در دوره‌های آموزش نویسندگی حوزه هنری استان یزد به طور جدی وارد عرصه نویسندگی شد و پس از طی این دوره همکاری در تولید سه پروژه تاریخ شفاهی با این نهاد را آغاز کرد.



کتاب‌های «جان آتش»، «مرد شماره یک» و «پشت دروازه‌های برزخ» از دیگر آثار این نویسنده جوان است.



وی همچنین رتبه برتر جشنواره داستان کوتاه بسیج استان یزد در سال ۱۴۰۰ را کسب کرده است.



