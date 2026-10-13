نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جانمایی و تخصیص ۳۰ هکتار زمین برای ساخت پایانه صادراتی این شهرستان گفت: آغاز هرچه سریعتر عملیات اجرایی این زیرساخت مهم اقتصادی که می‌تواند موجب تحول در شمال خوزستان شود به طور جدی در حال پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جهانبخش قلاوند روز سه شنبه در آیین آغاز سال زراعی جدید که در تالار فرهنگ اندیمشک برگزار شد، پایانه صادراتی این شهرستان را یکی از زیرساخت‌های مهم و تحول آفرین شمال خوزستان دانست و افزود: برگزاری همایش‌های بزرگ به منظور معرفی ظرفیت‌های اقتصادی این زیرساخت مهم صادراتی با حضور سرمایه‌گذاران ملی، استانی و شهرستانی در اندیمشک در دستور کار است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ممتاز و بی بدیل کشاورزی اندیمشک بیان کرد: اراضی پادگان امام رضا(ع) اندیمشک برای توسعه صنایع تبدیلی و احداث پایانه صادراتی تخصیص شد.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس گفت: تخصیص ۳۰ هکتار برای پایانه صادراتی، ۵۰ هکتار برای گلخانه که قابلیت توسعه تا ۱۰۰ هکتار را نیز دارد و همچنین ۲۵ هکتار برای کارخانه روغن، نهایی و برنامه ریزی شده است.

قلاوند با بیان اینکه عملیات اجرایی احداث کارخانه قند اندیمشک در روزهای آینده آغاز می‌شود، افزود: این شهرستان ظرفیت‌های خوبی برای احداث صنایع روغن خوراکی، دامپروری‌های سبک و سنگین، زنجیره‌های تولید پروتئین و فرآوری عسل و گلخانه دارد.

وی احداث مرکز پرتودهی هسته‌ای محصولات کشاورزی به ویژه محصولات صادراتی را یکی از نیازهای مهم بخش کشاورزی اندیمشک دانست و بیان کرد: توسعه صنایع تبدیل و زیرساخت‌های صنعتی مرتبط با کشاورزی به طور جدی در حال انجام است که در این زمینه کارخانه گلوکزان به‌ عنوان پالایشگاه ذرت به زودی بهره‌برداری می‌شود.

در این آیین نمایندگان اصناف و تشکل‌های زیر پوشش خدمات کشاورزی لور، حسینیه، آزادی و قیلاب و همچنین نمایندگانی از واحدهای مرغداران، زنبورداران، صادرکنندگان سبزی و صیفی، صنایع تبدیلی، تولیدکنندگان بذر، نمایندگان شیلات و باغداران به طرح مسایل خود پرداختند.

لایروبی انهار و مسیل‌ها، اصلاح جاده‌های بین مزارع، کمبود سهمیه سوخت کشاورزان، ایجاد بندهای ذخیره آب، نیاز به آزمایش خاک پیش از کودپاشی، راه‌اندازی هنرستان کشاورزی، مشکلات سبزی و صیفی کاران و باغداران، مشکلات بیمه زنبورداران و بازگشت یارانه شکر، مشکلات نهاده‌ها، به‌ روز نبودن مکانیزاسیون و ضرورت ایمن‌سازی رودخانه‌ها بخصوص رودخانه منگره پیش از ال‌نینو از مهمترین مطالب مطرح شده توسط حضار بود.

پایانه صادراتی اندیمشک یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های کشاورزی شمال خوزستان است که در صورت تکمیل، ظرفیت صادرات سالانه بیش از ۱۰۰ هزار تن محصول کشاورزی به کشورهای اوراسیا و حاشیه خلیج فارس دارد.

نزدیکی به مرز و بازارچه‌های مرزی مهران، چذابه و شلمچه، قرار گرفتن در مسیر آزادراه خلیج فارس و همچنین فاصله چهار کیلومتری با فرودگاه دزفول از جمله مزیت‌های مهم اندیمشک است که ایجاد پایانه صادراتی و بندر خشک در این شهرستان را دارای توجیه اقتصادی می‌کند.

شهرستان اندیمشک ۵۶ هزار هکتار زمین کشاورزی دارد که سالانه ۶۰۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی از این اراضی برداشت می‌شود.

اندیمشک بیشترین صادرات محصولات ارگانیک کشاورزی در استان خوزستان به کشورهای آسیای میانه و حوزه خلیج فارس را دارد.

سال زراعی محدوده زمانی از اول پاییز تا آخر تابستان آینده است.