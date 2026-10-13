به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، در آستانه بزرگداشت ۴۰۰۰ شهید استان گلستان و کنگره شهدای هنرمند استان محفل انس با قرآن کریم در کردکوی برگزار شد.

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ساختمان جدید حوزه علمیه عرفانی مدرسی گنبدکاووس افتتاح شد.

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پنبه کاران روستای سیستانی محله گرگان به شکرانه برداشت طلای سفید آیین شکرگزاری برگزار کردند.

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سید نجیب حسینی نماینده مردم شرق گلستان در دیدار با خانواده شهید وحید عنایت در کلاله گفت: فرزندان ما در نیرو‌های مسلح پاسخ دندان شکنی به جنایات عوامل تروریستی خواهند داد.

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جمشید قائم مقام نماینده مردم شهر‌های رامیان و آزادشهر از ایجاد اداره هلال احمر مستقل در رامیان خبر داد.

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در راستای برگزاری دومین کنگره ۴۰۰۰ شهید استان، از تمثال شهدای شهر تاتارعلیا رونمایی شد.

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رئیس کل دادگستری گلستان از آغاز قبول وثیقه الکترونیکی در استان خبر داد.

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پزشکان جهادگر در قالب طرح شهید رئیسی در روستای یلمه سالیان آق قلابه مردم به مدت سه روز خدمات درمانی رایگان ارائه کردند.

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سرهنگ کهساری فرمانده انتظامی شهرستان گالیکش از کاهش ۳۳ درصدی سرقت در این شهرستان خبر داد.