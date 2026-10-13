خبر افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی از سوی دولت و ارسال پیامک برای میلیون‌ها سرپرست خانوار و ناهماهنگی‌های پیش آمده در این مسیر، باعث شد تا میز اقتصاد این هفته شبکه خبر با حضور دست اندرکاران این حوزه، به بررسی مرحله جدید پرداخت کالابرگ و چالش‌های پیش آمده بپردازد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در حالی که دولت از افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی و ارسال پیامک برای میلیون‌ها سرپرست خانوار خبر داده است، ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در اعلام زمان‌بندی، اختلال گسترده در سامانه «دولت من» و انتقادات صریح نمایندگان مجلس از شیوه‌های اجرایی و محدودیت‌های زمانی، چالش‌های جدی را در مسیر اجرای فاز جدید این طرح ایجاد کرده است؛ وضعیتی که مسئولان وزارت رفاه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها آن را ناشی از لایه‌بندی اطلاعاتی و ترافیک سنگین مراجعان می‌دانند.

برنامه این هفته میز اقتصاد شبکه خبر با حضور یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها­ در استودیو، همچنین ارتباط تصویری با محسن زنگنه، نماینده مجلس ­و ارتباط تلفنی با مسعود بیگلریان، معاون توسعه زیرساخت دولت هوشمند به بررسی ابعاد تازه طرح افزایش و هدفمندسازی مبلغ کالابرگ پرداخت.

نخستین چالش مطرح‌شده در این برنامه، تناقض میان اعلام اولیه وزارت رفاه (فرصت سه‌ماهه برای خوداظهاری ۱۱ میلیون نفر از اقشار تحت پوشش) و اطلاعیه بعدی سازمان برنامه و بودجه (ارسال پیامک برای ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار معادل حدود ۴۰ میلیون نفر با مهلت اولیه فشرده) بود.

حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها این مسئله را «عدم هماهنگی» ندانست و توضیح داد که وزارت رفاه در گام نخست بر روی مستمری‌بگیران نهاد‌های حمایتی متمرکز بوده، اما دایره مشمولان با همکاری تیمی دولت به ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار، سرپرست خانوار گسترش یافته است.

وی همچنین از تمدید مهلت ثبت‌نام در سامانه تا پایان روز جمعه ۲۴ مهرماه خبر داد و اعلام کرد؛ تاکنون حدود ۳ میلیون سرپرست خانوار ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند.

در ادامه یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تأکید کرد که دولت درصدد است در گام‌های بعدی، با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، کارپوشه اقتصادی سازمان مالیاتی و ۲۹ شاخص اقتصادی، دهک‌های پردرآمد را به مرور از گردونه دریافت کالابرگ حذف و اقشار آسیب‌پذیر جدید را اضافه کند.

وی یادآور شد؛ ­فعلاً تصمیمی برای پرداخت نقدی وجود ندارد و حمایت‌ها در قالب اعتبار کالابرگ ادامه خواهد یافت.

همچنین محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از فرآیند‌های اجرایی و زمان‌بندی‌های ناگهانی پرسید: مردم وقتی به سامانه مراجعه می‌کنند چه بگویند؟ آیا شان مردم رعایت می‌شود که با یک پیامک ناگهانی، تنها چند روز مهلت داشته باشند؟ وی با اشاره به کسری بودجه کمتر دولت در سال جاری (۱۶ درصد در مقایسه با سال گذشته) تصریح کرد که منابع مالی لازم وجود دارد و نباید با روش‌های شتاب‌زده، مردم را در مضیقه قرار داد.

زنگنه پیشنهاد کرد که دولت به جای ایجاد صف و اختلال در اینترنت، با شفافیت با مردم سخن بگوید یا از پوسته‌های خوداظهاری داوطلبانه برای دهک‌های بالای درآمدی استفاده کند.

مسعود بیگلریان، معاون توسعه زیرساخت دولت هوشمند، وزارت ارتباطات در ارتباط تلفنی با برنامه ضمن عذرخواهی از شهروندان به دلیل اختلالات پیش‌آمده در سامانه «دولت من»، دلیل این مشکل را اطلاع‌رسانی فاقد ملاحظات فنی و انتشار اخبار غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر لزوم مراجعه همگانی ۴۰ میلیون نفر عنوان کرد.

وی اطمینان داد که با توسعه منابع و زیرساخت‌ها، اختلالات برطرف شده و کاربران می‌توانند بدون مشکل فرآیند خوداظهاری را تکمیل کنند.