یک واحد صنعتی بازیافت باتری در قم، با ظرفیت دریافت سالانه ۷۰ هزار تن باتری فرسوده، ۴۰ هزار تن سرب خالص و آلیاژی تولید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در یک مجموعه صنعتی در قم، باتری‌های فرسوده پس از طی فرایند بازیافت، به سرب خالص و آلیاژی تبدیل می‌شوند.

همچنین الکترولیت باتری‌ها به سولفات سدیم؛ قابل استفاده در صنایع شوینده و شیشه‌سازی، تبدیل می‌شود و پلی‌پروپیلن نیز از دیگر محصولات جانبی این فرایند است.

استفاده از سامانه‌های کنترل آلایندگی و جمع‌آوری گردوغبار، از جمله اقدامات این مجموعه برای کاهش مخاطرات زیست‌محیطی فرایند بازیافت است.

بومی‌سازی فناوری تولید نیز از دیگر ویژگی‌های این واحد صنعتی است؛ به‌طوری‌که کوره سوم مجموعه با استفاده از توان کارشناسان و پیمانکاران داخلی طراحی و نصب شده و امکان تولید سرب با خلوص ۹۹ ممیز ۹۹ درصد را فراهم کرده است. با این حال، تأمین مواد اولیه یکی از مهم‌ترین موانع استفاده کامل از ظرفیت تولید این مجموعه به شمار می‌رود.

به گفته آقای علی گل شیرازی مدیر کارخانه، حدود ۶۰ درصد مواد اولیه از داخل کشور تأمین می‌شود و ۴۰ درصد دیگر به واردات وابسته است؛ موضوعی که در کنار محدودیت‌های ارزی و افزایش هزینه‌های سرمایه در گردش، بر روند تولید تأثیر گذاشته است.

می در این باره می گوید: ورود بخشی از باتری‌های فرسوده به کارگاه‌های غیرمجاز، علاوه بر ایجاد مخاطرات زیست‌محیطی، دسترسی واحد‌های دارای مجوز به مواد اولیه را محدود کرده است.

این واحد صنعتی با حدود ۳۰۰ نیروی شاغل، همچنین توسعه صادرات به بازار‌هایی مانند هند و امارات را دنبال می‌کند.

بازیافت اصولی باتری‌های فرسوده، علاوه بر جلوگیری از رهاسازی پسماند‌های خطرناک در محیط زیست، زمینه بازگشت منابع به چرخه تولید، تقویت صنعت داخلی و حفظ اشتغال را فراهم می‌کند؛ ظرفیتی که بهره‌گیری کامل از آن به تأمین مواد اولیه و سامان‌دهی فعالیت‌های بازیافت وابسته است.