به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حلما میرزاده، کودک ۲ ساله‌ای که خانواده خود را در جنگ تحمیلی سوم دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به کشورمان از دست داده و تنها بازمانده این خانواده است، در نشست نهضت توسعه عدالت آموزشی که با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور برگزار شد حضور داشت.

حلما، تنها بازمانده خانواده پنج‌ نفره میرزاده است که پدر، مادر، برادر و خواهر او در خانه خود با بمب‌های آمریکای جنایتکار در تبریز به شهادت رسیده‌اند.