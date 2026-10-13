به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم جنوب غرب خوزستان در دویست‌وبیست‌وهفتمین شب تجمعات مردمی، بار دیگر با حضور در خیابان‌ها و میدان‌ها، حمایت خود را از ایران، نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های انقلاب اسلامی اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام ملی، دفاع از میهن را مسئولیتی همگانی دانستند و بر پایبندی به ارزش‌های ملی و دینی و حفظ استقلال و اقتدار کشور تأکید کردند.