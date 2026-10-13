یک واحد قصابی در حاشیه شهر کاشمر به دلیل کشتار غیرمجاز دام و عرضه گوشت خارج از چرخه نظارت‌ های بهداشتی مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کاشمر، گفت: از ادامه فعالیت یک واحد قصابی که با کشتار دام خارج از کشتارگاه و عرضه گوشت بدون نظارت بهداشتی دامپزشکی، سلامت عمومی را به خطر انداخته بود، جلوگیری شد.

دکتر فردین حسین‌ زاده افزود: این واحد با اخذ دستور قضایی و با حضور جانشین دادستان، همراهی نیروی انتظامی و همکاری کارشناسان دامپزشکی، اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف مهر و موم شد.

وی با هشدار درباره خطرات کشتار غیرمجاز دام اظهار کرد: این اقدام می‌ تواند زمینه انتقال بیماری‌ های مشترک میان انسان و دام، از جمله تب کریمه کنگو، بروسلوز، سل و بیماری‌ های انگلی را فراهم کند.

حسین‌ زاده تأکید کرد: همه قصابان موظف‌ اند دام را برای ذبح به کشتارگاه‌ های مجاز منتقل کنند تا لاشه پس از بازرسی، تأیید سلامت و درج مهر و برچسب دامپزشکی، وارد چرخه عرضه شود.

وی با اشاره به ضرورت نگهداری لاشه در پیش‌ سردکن به مدت ۲۴ ساعت، گفت: این فرایند علاوه بر کمک به کاهش خطر انتقال برخی بیماری‌ های مشترک، موجب بهبود کیفیت و کاهش بار میکروبی گوشت می‌ شود.

رئیس شبکه دامپزشکی کاشمر یکی از دلایل تمایل نداشتن برخی قصابان به استفاده از کشتارگاه را افت وزن لاشه در مرحله پیش‌ سرد عنوان کرد و افزود: این کاهش وزن ناشی از تبخیر رطوبت سطح لاشه است؛ در حالی که گوشت تازه نیز پس از رسیدن به دست مصرف‌ کننده بخشی از وزن خود را از دست می‌ دهد.

حسین‌ زاده با قدردانی از فرمانداری، دستگاه قضایی و ادارات مرتبط برای همکاری در تأمین امنیت غذایی، ابراز امیدواری کرد: با پیگیری مسئولان، کشتار غیرمجاز دام در شهرستان ساماندهی و از تهدید سلامت شهروندان جلوگیری شود.