اصفهان میزبان نمایشگاهی از آثار استادان، مدرسان و هنرجویان خوشنویسی به مناسبت هفته خوشنویسی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نمایشگاه آثار استادان و مدرسان انجمن خوشنویسان اصفهان و شماری از هنرجویانی که دوره‌های آموزشی خود را به پایان رسانده‌اند، در خانه تاریخی ارسطویی، محل فعالیت انجمن خوشنویسان اصفهان، برپا شده است.

این نمایشگاه فرصتی برای آشنایی علاقه‌مندان با جلوه‌های هنر خوشنویسی و آثار هنرمندان این رشته فراهم کرده است.

انجمن خوشنویسان اصفهان در خیابان نشاط، کوی قصرمنشی، با برگزاری دوره‌های آموزشی زیر نظر استادان و مدرسان این هنر، به آموزش و پرورش علاقه‌مندان خوشنویسی می‌پردازد.

گفته می‌شود تاکنون بیش از پنج هزار هنرجو در سال‌های فعالیت این مجموعه آموزش دیده و تربیت شده‌اند.