به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،شهردار کرمان، در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور پرشور و پررنگ استان‌ها در چهارمین «جشنواره ملی نان» کرمان اظهار داشت: از مجموع ۲۷۸ غرفه نان، خوراک و بخش‌های فرهنگی، اداری و شهروندی، ۹۵ غرفه متعلق به ۲۷ استان کشور بوده و بقیه به هنرمندان و تولیدکنندگان استان کرمان اختصاص یافته است.

محسن تویسرکانی افزود: همچنین جلوه‌ای چشم‌نواز از زندگی عشایری با برپایی ۱۷ سیاه‌چادر به نمایش درمی‌آید که ۱۴ سیاه چادر آن میزبان فرهنگ و رسوم دیگر استان‌های کشور خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به تنوع و اصالت شیوه‌های پخت نان افزود: در طول روز‌های برگزاری جشنواره، ۳۷ تنور سنتی شامل تنور سنگک، تنور‌های گلی و هیزمی، تنور زمینی و تنور سنتی «کُرنو» برپا و روشن خواهد شد تا شهروندان و گردشگران از نزدیک نظاره‌گر پخت نان‌های کهن ایرانی باشند.

بگفته شهردار کرمان، ۲۰ غرفه به بخش کودک و ۴۰ غرفه به صنایع‌دستی اصیل اختصاص یافته؛ و استان‌ها و شهرهایی، چون تهران، کرج، بیرجند، قم، یاسوج، گرگان، یزد، اصفهان، خراسان و سیستان و بلوچستان نیز حضوری فعال در نمایشگاه جانبی این رویداد ملی خواهند داشت.

این رویداد ملی با برنامه‌های جذاب هنری و نمایش‌های خیابانی جانبی همراه خواهد بود. در بخش هنر‌های نمایشی، تئاتر‌های خیابانیِ «خام بُدم، پخته شدم، سوختم» به کارگردانی مهدی حشمتی، «ناوچه دنا» به کارگردانی مینا اخوان و «نوش‌دارو» به کارگردانی احسان رضوانی به روی صحنه می‌روند.

همچنین علاقه‌مندان به نغمه‌های اصیل ایرانی شاهد هنرنمایی گروه‌های برجسته موسیقی نواحی خواهند بود؛ از جمله گروه دلفین جنوب استان هرمزگان (بندرعباس) به سرپرستی محمد کلاتی و مسلم نیک‌نژاد، گروه مِستاگ‌پَهره از شهرستان ایرانشهر، گروه میسان اهواز به سرپرستی باسم حمادی، گروه موسیقی نواحی امید شرق از بم به سرپرستی طهماسب برجی، و گروه موسیقی صداقت از شهرستان بافت به سرپرستی آقای صداقت.

چهارمین «جشنواره ملی نان» کرمان از ۲۰ تا ۲۴ مهردر محل تله‌کابین پردیسان قائم (عج) پذیرای عموم علاقه‌مندان و مهمانان از سراسر ایران خواهد بود.