نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک با نیرو‌های پست استان که به مناسبت هفته پست برگزار شد، گفت: تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی پست را تا حد زیادی در مجلس پیش بردیم و پیگیری این موضوع در مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عباس مقتدایی با تاکید بر این که سختی کار نیرو‌های پست را با مکاتبه ریاست جمهوری پیگیری خواهیم کرد، افزود: پست در ایران سابقه چندین هزار ساله دارد و در حال حاضر هم خدمت رسانی از طریق پست با ظهور اقتصاد دیجیتال جایگاه پیدا کرده است.

وی از فرهنگ سازی سازمان صداوسیما در تشریح و نهادینه کردن اقدمات پست تشکر کرد و گفت: صداوسیما تاکنون نقش حمایتی خود از این نهاد را به خوبی انجام داده و می‌تواند این وضعیت را ارتقا دهد.

مقتدایی افزود: پست همواره مسئولیت پذیری خود را نشان داده و نیرو‌های خدمات رسان این موضوع را در جنگ تحمیلی سوم به وضوح نشان دادند و انشاالله با رسیدگی به وضعیت معیشتی کارکنان پست زحمات این عزیزان را جبران می‌کنیم.

مدیرکل پست استان اصفهان هم در این نشست به نقش پست در اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: امروز پست یکی از زیرساخت‌ها و پیشران‌های اقتصاد دیجیتال است.

باقری با بیان این که از شهریور سال گذشته تا مهر امسال ۱۴ میلیون مرسوله وارد استان شده و حدود ۹ میلیون مرسوله از استان خارج شده، افزود: میزان رضایت مندی مردم از همکاران ما حدود ۹۷ درصد بوده و این موضوع یک سرمایه اجتماعی است.

وی اضافه کرد: در شرایط جنگی خدمات پست پایدار بود و کار ما صرفا توزیع و تحویل یک کالا نبود و با کار خود نشان دادیم زندگی جریان دارد و متوقف نشده و در زمان جنگ وقتی اداره پست در شهر خوانسار در حملات هوایی آسیب دید یکی از همکاران ما پارکینگ خانه خود را در اختیار قرار داد تا خدمت رسانی به مردم متوقف نشود و رئیس جمهور دیروز از این همکار ما قدردانی کرد.

باقری به حضور و اشتغال بانوان پستچی اشاره کرد و گفت: در ابتدای کار تردید‌هایی وجود داشت، اما این بانوان صحنه جدیدی از خدمت رسانی را به نمایش گذاشتند.