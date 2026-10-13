معاون درمان دانشکده علوم پزشکی شوشتر استان خوزستان از اجرای طرح ملی پرستار، سفیر حیات با هدف آموزش مهارت‌های احیای پایه و اقدامات اولیه در شرایط اورژانسی، ویژه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم در مدارس این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر میثم ممبینی اظهار داشت: هم‌زمان با هفته پرستار و میلاد باسعادت حضرت زینب کبری(س)، این طرح با محوریت آموزش مهارت‌های احیای پایه (CPR) و با همکاری اداره پرستاری دانشکده و ستاد فوریت‌های پزشکی در مدارس شهرستان شوشتر به اجرا در آمد.

‌وی با اشاره به اهمیت آموزش مهارت‌های امدادی به دانش‌آموزان تصریح کرد: آشنایی با اصول احیای قلبی ریوی و اقدامات اولیه در شرایط اورژانسی، زمینه‌ساز افزایش آمادگی افراد برای مواجهه صحیح با حوادث و کمک به افراد نیازمند امدادرسانی است.

‌دکتر ممبینی افزود: اجرای طرح «پرستار، سفیر حیات» در چارچوب برنامه ابلاغی معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری اورژانس کشور و وزارت آموزش و پرورش، در راستای ارتقای سواد سلامت و گسترش آموزش‌های نجات‌بخش در جامعه انجام می‌شود.

‌مدیر اداره پرستاری دانشکده علوم پزشکی شوشتر نیز با اشاره به اهداف اجرای این برنامه بیان داشت: در این طرح، دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم با مهارت‌های احیای پایه (CPR) و اقدامات اولیه در شرایط اورژانسی آشنا شدند تا آمادگی بیشتری برای واکنش صحیح در موقعیت‌های اضطراری داشته باشند.

‌خانم عبدالهی ادامه داد: اجرای این برنامه در مدارس شهرستان، هم‌راستا با شعار روز ۲۰ مهرماه هفته پرستار با محوریت مدیریت پرستاری در حوادث و بلایا صورت گرفت و بر نقش آموزش در افزایش آمادگی جامعه برای مواجهه با حوادث تأکید داشت.

‌گفتنی است طرح ملی «پرستار، سفیر حیات» با تمرکز بر انتقال دانش و مهارت‌های اولیه امدادی به دانش‌آموزان، در مسیر ارتقای فرهنگ خودمراقبتی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و کمک به نجات جان انسان‌ها اجرا شد.

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