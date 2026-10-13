شب های روشن قم به پله دویست و بیست و ششم رسید؛
تداوم همبستگی و بصیرت در سنگر خیابان
مردم مؤمن و وفادار قم همزمان با دویست و بیست و ششمین شب از تداوم برنامههای حضور میدانی، با در دست داشتن پرچمهای ایران، در جایجای استان در حمایت از آرمانهای انقلاب شعار سر دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،
استان قم همزمان با دویست و بیست و ششمین شب متوالی، شاهد حضور پرشور و معنادار اقشار مختلف مردم ولایتمدار در میادین و معابر شهری و روستایی بود.
قمی ها در جایجای این استان با حضور مستمر در خیابانها و در دست داشتن پرچمهای مقدس، بار دیگر بر استواری بر اصول، حفظ سنگر پاسداری از ارزشها و همبستگی اجتماعی تأکید کردند.
این حضور هماهنگ و مداوم مردمی، جلوهای از بصیرت و پایداری را در شبهای استان قم به نمایش گذاشته است.