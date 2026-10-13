مردم مؤمن و وفادار قم همزمان با دویست و بیست و ششمین شب از تداوم برنامه‌های حضور میدانی، با در دست داشتن پرچم‌های ایران، در جای‌جای استان در حمایت از آرمان‌های انقلاب شعار سر دادند.

شب های روشن قم به پله دویست و بیست و ششم رسید؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استان قم همزمان با دویست و بیست و ششمین شب متوالی، شاهد حضور پرشور و معنادار اقشار مختلف مردم ولایت‌مدار در میادین و معابر شهری و روستایی بود.

قمی ها در جای‌جای این استان با حضور مستمر در خیابان‌ها و در دست داشتن پرچم‌های مقدس، بار دیگر بر استواری بر اصول، حفظ سنگر پاسداری از ارزش‌ها و همبستگی اجتماعی تأکید کردند.

این حضور هماهنگ و مداوم مردمی، جلوه‌ای از بصیرت و پایداری را در شب‌های استان قم به نمایش گذاشته است.