به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در این مراسم به نقش راهبردی معاونت‌های فرهنگی اشاره کرد و گفت: باید از تمامی ظرفیت‌های برای ارتقا امور فرهنگی در دانشگاه استفاده کنیم چرا که بدون شک نتایج مثبت آن را در جامعه خواهیم دید.

فرزاد جهان بین با تاکید بر این که حمایت از معاونت‌های فرهنگی همواره در دستور کار بوده است، افزود: عملکرد معاونت‌های فرهنگی فقط به داخل دانشگاه‌ها محدود نشده و امروز این بخش‌ها در مسائل روز کشور فعال هستند و نقش ایفا می‌کنند

در پایان این مراسم از معاونت‌های فرهنگی برتر دانشگاه آزاد اسلامی تجلیل و قدردانی شد.