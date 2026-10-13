تظاهرات دانش‌آموزان دبیرستانی، دانشجویان و کارکنان مدارس و دانشگاه‌ها امروز در اعتراض به کمبود معلم و امکانات و نابرابری آموزشی در شهر‌های مختلف فرانسه برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس؛ تظاهرات دانش‌آموزان دبیرستانی، دانشجویان و کارکنان مدارس و دانشگاه‌ها امروز در اعتراض به کمبود معلم و امکانات و نابرابری آموزشی در شهر‌های مختلف فرانسه برگزار شد. در پاریس، تظاهرات از ۱۴ به وقت محلی آغاز شد.

دادستان کل فرانسه اعلام کرد: بیشتر دانش‌آموزانی که به بازداشتگاه موقت منتقل شدند، ۱۵ و ۱۶ ساله‌اند. از آغاز جریان جنبش اعتراضی دانش‌آموزان تاکنون، ۲۷۳ نفر پشت میله‌های بازداشتگاه نگهداری شدند که ۶۳ درصد آنها کمتر از سن قانونی بوده‌اند.