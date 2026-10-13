به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه لامرد گفت: اردوی جهادی پزشکی با حضور بیش از شش پزشک متخصص در بخش چاهورز لامرد از توابع شهرستان لامرد برگزار شد.

سرهنگ علی گله‌داریان ادامه داد: در این اردوی یک‌روزه، بیش از ۳۰۰ بیمار به‌صورت رایگان معاینه و خدمات پزشکی دریافت کردند.

او با اشاره به حضور پزشکان متخصص در این برنامه جهادی گفت: این اردو با هدف ارائه خدمات درمانی رایگان به مردم مناطق کمتر برخوردار برگزار شد و پزشکان جهادگر با حضور در چاهورز لامرد، یک روز کامل در خدمت مردم بودند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه لامرد افزود: در این اردوی جهادی، متخصصان حوزه‌های مختلف پزشکی از جمله زنان و زایمان، قلب و عروق، جراحی عمومی، تغذیه، مغز و اعصاب و کودکان حضور داشتند و بیماران پس از معاینه و ویزیت، توصیه‌های لازم درمانی و پزشکی را دریافت کردند.

گله‌داریان ادامه داد: حضور پزشکان متخصص در مناطق محروم، علاوه بر کمک به درمان بیماران، موجب دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات تخصصی پزشکی می‌شود و یکی از جلوه‌های ارزشمند روحیه جهادی و خدمت بی‌منت به مردم است.

علی علیزاده، فرماندار لامرد نیز در بازدید از این اردوی جهادی پزشکی، با تقدیر از پزشکان و کادر درمان گفت: امروز بیش از ۴۲ پزشک متخصص در دو بیمارستان حاج محمود حاج‌حیدر لامرد و بعثت اشکنان مشغول خدمت‌رسانی به مردم هستند.

او افزود: فعالیت جامعه پزشکی شهرستان لامرد تنها به روز‌های عادی محدود نمی‌شود و در شرایط سخت نیز پزشکان و کادر درمان در کنار مردم حضور دارند.