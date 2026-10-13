کلنگ احداث فاز نخست پردیس جامع دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر با پیش‌بینی اعتبار هزار میلیارد تومان به زمین زده شد؛ طرحی که با هدف توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تقویت ظرفیت تربیت نیرو‌های متخصص در منطقه اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: فاز نخست این پردیس در زمینی به مساحت هشت هزار و ۴۰۰ مترمربع احداث می‌شود.

رحمدل بامری افزود: با اشاره به مطالبه دیرینه مردم برای توسعه زیرساخت‌های دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، آغاز این طرح را گامی در مسیر تحقق این خواسته دانست و بر ضرورت تکمیل آن با رعایت زمان‌بندی و کیفیت مناسب تأکید کرد.

وی همچنین تسریع در تکمیل اَبَرپروژه بیمارستان ۵۴۰ تخت‌خوابی ایرانشهر را از دیگر اولویت‌های توسعه زیرساخت‌های درمانی منطقه عنوان کرد.