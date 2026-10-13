مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد: در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ و از محل اعتبارات تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بیش از یکهزار و ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت اشغالزایی و حفظ اشتغال توسط بانک‌های استان پرداخت شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دهقان منشادی با بیان اینکه بخش صنعت، کشاورزی و میراث فرهنگی بیشترین پرداخت تسهیلات ارزان قیمت اشتغال زایی را به خود اختصاص داده‌اند گفت: تسهیلات موضوع این تبصره به طرح‌های کارآفرینی، ایجادی، توسعه‌ای، تکمیلی و سرمایه در گردش و احیای واحد‌های تولیدی، شرکت‌های دانش بنیان و واحد‌های تولیدی پیشران قابل تخصیص است.



وی افزود: نرخ سود تسهیلات بسته به نوع تسهیلات، حوزه فعالیت طرح و محل اجرای آن متفاوت بوده به نحوی که بازه ۱۳ تا ۲۰ درصد را پوشش می‌دهد.



مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد افزود: در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ و از محل اعتبارات تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، در راستای حمایت از حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از شرایط اضطرار ناشی از جنگ، بیش از ۳۰۸ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانک‌های استان به واحد‌های مشمول پرداخت شد.



دهقان منشادی با بیان اینکه تسهیلات مذکور به ۲۶۲ بنگاه اقتصادی پرداخت و منجر به تثبیت بیش از ۱۰۶۰۰ شغل در استان شد، افزود این تسهیلات کوتاه مدت و با اولویت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، حفظ اشتغال موجود و تقویت تاب آوری اقتصادی بنگاه‌ها بوده است.



بر اساس این گزارش، حمایت و کمک دولت در خصوص کسب و کار‌های آسیب دیده به صورت فیزیکی و مستقیم در قالب سرمایه ثابت و نیز اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به منظور حمایت از استمرار تولید و خدمات بنگاه‌های اقتصادی در شرایط اضطرار نیز در دست اقدام است که به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد