نشست هم‌اندیشی مدیران روابط عمومی مراکز درمانی نیرو‌های مسلح و دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با هدف هم‌افزایی فرهنگی و مقابله با جنگ شناختی دشمن در اهواز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نشست هم‌اندیشی مدیران روابط عمومی مراکز درمانی نیرو‌های مسلح و دانشگاه علوم پزشکی استان خوزستان با حضور مسئول روابط عمومی قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه، فرمانده و مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در مرکز بهداری رزمی جنوب، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان خوزستان و بیمارستان فاطمه الزهرا (سلام الله علیها) فراجا در اهواز برگزار شد.

سرهنگ سیروس طیبی، فرمانده مرکز بهداری رزمی جنوب، در این نشست با اشاره به اهمیت خطیر کار رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی اظهار داشت: مدیران و کارکنان روابط عمومی با فعالیت‌های جهادی و جذاب خود، نقش بسزایی در انعکاس خدمات نظام سلامت و تقویت اعتماد عمومی ایفا می‌کنند و این تلاش‌ها در شرایط حساس کنونی، کمتر از مجاهدت در میدان نبرد نیست و این تلاش‌ها در مقیاس نظام سلامت، منجر به رضایتمندی بیشتر مردم شریف به نظام بهداشت و درمان می‌گردد.

حجت‌الاسلام موسوی سادات، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در مرکز بهداری رزمی جنوب، نیز با اشاره به تاریخچه و اهمیت کار روابط عمومی از صدر اسلام تاکنون تصریح کرد: روابط عمومی در دوران صدر اسلام تاکنون همواره ابزاری قدرتمند برای روشنگری و انتقال پیام حق بوده است و امروز در جنگ‌های نرم‌افزاری و نرم اخیر دشمن، این رسالت به ویژه در نیرو‌های مسلح بیش از پیش سنگین و حیاتی شده است.

سرهنگ دوم پاسدار سید حسین موسوی، مسئول روابط عمومی قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه، در خصوص موفقیت رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران در نبرد نابرابر با رسانه‌های دشمن گفت: رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران توانستند در جنگ روایت‌ها موفق عمل کنند و پیروزی نظامی انقلاب اسلامی ایران را برای مخاطب جهانی به خوبی روایت کنند و این موفقیت مرهون تلاش شبانه‌روزی و هوشمندانه فعالان عرصه رسانه است.

دکتر امین گودرزی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خوزستان، نیز در خصوص اهمیت کار بی وقفه در فضای مجازی اظهار داشت: کار جهادی در فضای مجازی، امروز یک ضرورت انکارناپذیر برای مقابله با هجمه‌های رسانه‌ای دشمن و روشنگری افکار عمومی است.