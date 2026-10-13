سپاهان با بُرد دربی اصفهان، به صدر جدول نزدیک‌تر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در چارچوب دیدار معوقه هفته هفتم لیگ برتر عصر امروز دو تیم اصفهانی ذوب آهن و سپاهان در ورزشگاه فولادشهر با قضاوت احمد محمدی به مصاف هم رفتند.

در این دیدار سپاهانی‌ها خیلی زود در دقیقه ۲ بازی با شوت محمدمهدی لطفی از گاندو‌ها با یک گل پیشی گرفتند و در ادامه، کاوه رضایی در دقیقه ۲۵ روی ارسال آرش رضاوند گل دوم طلایی‌پوشان را به ثمر رساند.

در دقیقه ۳۸ این بازی برخلاف تکاپوی ذوبی‌ها برای جبران گل‌های خورده، سیدمحمد حسینی کارت قرمز گرفت و گاندو‌ها مجبور شدند ۱۰ نفره بازی را ادامه دهند.

با این حال، ذوب‌آهن در نیمه دوم تسلیم نشد و در دقیقه ۸۳، امید لطیفی با علیرضا کاظمی یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما در نهایت این دیدار با نتیجه ۲ بر یک به نفع شاگردان محرم نوید کیا به پایان رسید.

با این نتیجه سپاهان با ۱۶ امتیاز در جایگاه چهارم جدول لیگ قرار گرفت و ذوب آهن با ۷ امتیاز در جایگاه سیزدهم است.