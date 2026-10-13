به مناسبت روز جهانی غذا و روز جهانی کودک، برنامه «سفره غذایی سالم» با محوریت معرفی، آموزش و پخت غذا‌های سنتی و سالم، در مدرسه روستای گردکوه برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز گفت: در این برنامه، با معرفی غذا‌های بومی و سنتی و تأکید بر اهمیت تغذیه سالم در دوران کودکی، تلاش شد دانش‌آموزان با ارزش غذایی مواد خوراکی، نقش تغذیه مناسب در رشد و سلامت و اهمیت حفظ فرهنگ غذایی محلی آشنا شوند.



فلاحتی ادامه داد: پخت و معرفی غذا‌های سنتی و سالم، در کنار ایجاد فضایی شاد و آموزنده برای دانش‌آموزان، فرصتی فراهم کرد تا اهمیت انتخاب خوراکی‌های سالم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگ غذایی بومی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.



وی گفت: این برنامه در راستای ترویج سبک زندگی سالم، ارتقای آگاهی تغذیه‌ای کودکان و نهادینه‌سازی عادت‌های غذایی صحیح از دوران کودکی برگزار شد.