راهپیمایی مردم غیور، انقلابی و ولایت‌مدار آبادان با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و اعلام وفاداری به رهبر معظم انقلاب، امام سید مجتبی خامنه‌ای، چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم و با هدف تأکید بر وحدت، همبستگی و پایبندی به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی با حضور در کنار یکدیگر، بار دیگر بر اتحاد و انسجام ملی، پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و تداوم مسیر آرمان‌های انقلاب تأکید خواهند کرد.

بر اساس این اطلاعیه، راهپیمایی ساعت ۲۰:۱۵ از مسجد موسی بن جعفر (ع) آغاز می‌شود و مردم ولایت‌مدار آبادان مسیر تعیین‌شده به سمت خیابان شهید منتظری را طی خواهند کرد.

از عموم مردم شریف و انقلابی آبادان دعوت می‌شود با حضور پرشور در این مراسم، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، جلوه‌ای از وحدت، همدلی و وفاداری خود به ارزش‌های انقلاب را به نمایش بگذارند.