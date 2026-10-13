استخر و مخزن ذخیره آب دو هزار متر مکعبی دفع آب های سطحی در دولت آباد برخوار افتتاح به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در آیین افتتاح گفت: این طرح اقدامی در راستای مدیریت بهینه منابع آب و تأمین آب مورد نیاز فضای سبز شهری است.

منصور شیشه‌فروش افزود: مخزن احداث‌شده با ظرفیت ذخیره‌سازی حدود ۲ هزار و ۷۰۰ مترمکعب آب، در ابعاد ۳۰ در ۱۵ متر و ارتفاع ۶ متر، یکی از طرح‌های زیرساختی مؤثر در مدیریت منابع آب شهری به شمار می‌رود و می‌تواند در حفظ و پایداری فضای سبز ۴۰ هکتاری دولت‌آباد نقش‌آفرین باشد.

وی با اشاره به تداوم خشکسالی و کاهش منابع آب زیرزمینی افزود: شهرداری دولت‌آباد بر اساس مطالعات تخصصی جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی، اجرای طرح احداث ۱۹ مخزن ذخیره آب را در دستور کار قرار داده است تا با جمع‌آوری روان‌آب‌های ناشی از بارندگی و استفاده از منابع موجود، بخشی از نیاز آبی فضای سبز شهر تأمین شود.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به تجهیز حدود ۵۰ درصد از فضای سبز شهر دولت‌آباد به سامانه‌های نوین آبیاری، بر ضرورت توسعه این سامانه‌ها و اجرای طرح‌های مدیریت مصرف آب برای مقابله با پیامدهای خشکسالی تأکید کرد.