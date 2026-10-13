مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی از افزایش چشمگیر تراز، حجم و وسعت دریاچه ارومیه در مقایسه با سال گذشته خبر داد و گفت: حجم آب دریاچه بر اساس آخرین پایش‌ها به دو میلیارد و ۵۲۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مجید رستگاری افزود: بر اساس آخرین پایش‌های انجام‌گرفته، تراز فعلی دریاچه ارومیه به بیش از یک‌هزار و ۲۷۰ متر رسیده است؛ این در حالی است که تراز دریاچه در مدت مشابه سال گذشته زیر یک‌هزار و ۲۶۹ متر ثبت شده بود که نشان‌دهنده افزایشی بیش از یک متر است.

او این روند صعودی و احیای امیدوارکننده را حاصل ترکیبی از عوامل مؤثر از جمله بارش‌های مناسب اخیر، رهاسازی هدفمند آب از سد‌های حوضه آبریز، کاهش برداشت‌های غیرمجاز و تداوم اجرای برنامه‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه دانست که نویدبخش روز‌های بهتری برای این زیست‌بوم ارزشمند است.