به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس اداره پرستاری آبادان، از اجرای پویش «هر پرستار، سفیر حیات و هر دانش‌آموز یک امدادگر» در مدارس متوسطه دوم، دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش و مرتبط با آبادان خبر داد.

دکتر زینب رئیسی‌فر، با اشاره به اجرای این پویش در شهرستان‌های آبادان، خرمشهر، اروندکنار و شادگان گفت: آشنایی دانش‌آموزان و نسل جوان با اصول احیای قلبی پایه و افزایش توانمندی آنان برای مواجهه با شرایط بحرانی و تهدیدکننده حیات، از اهداف اصلی این پویش است.

وی افزود: آموزش مهارت‌های اولیه امدادی به دانش‌آموزان و جوانان می‌تواند زمینه‌ساز واکنش سریع‌تر و مؤثرتر آنان در حوادث و شرایط اضطراری باشد.

رئیس اداره پرستاری آبادان ادامه داد: افزایش آگاهی عمومی درباره اقدامات اولیه نجات‌بخش و تقویت مهارت‌های عملی در زمینه احیای قلبی پایه، نقش مهمی در ارتقای آمادگی جامعه برای مواجهه با حوادث و نجات جان افراد دارد.



این پویش با هدف ترویج فرهنگ امدادرسانی و توسعه آموزش‌های نجات‌بخش در میان نسل جوان در مناطق جنوبی استان خوزستان اجرا شده است.