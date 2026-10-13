کودکی فراتر از بازی و لبخند، فرصتی طلایی برای پرورش استعداد‌ها و شکل‌گیری شخصیت نسل آینده‌ساز کشور است؛ هفته ملی کودک، یادآور ضرورت توجه به حقوق کودکان، سلامت جسم و روان و فراهم‌سازی بستری امن و بانشاط برای رشد و شکوفایی آنان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کودکان سرمایه‌های ارزشمند فردای جامعه‌اند و توجه به نیاز‌های جسمی، روانی، عاطفی و اجتماعی آنان، زمینه‌ساز پرورش نسلی سالم، خلاق و توانمند است.

هفته ملی کودک فرصتی برای بازنگری در مسئولیت خانواده‌ها، نهاد‌های آموزشی و اجتماعی در قبال کودکان و تأکید دوباره بر حقوق آنان است؛ حقوقی که از آموزش و سلامت تا امنیت، شادی، بازی و فرصت برابر برای شکوفایی استعداد‌ها را دربرمی‌گیرد.

کارشناسان بر این باورند که سرمایه‌گذاری در دوران کودکی، نه‌تنها تضمین‌کننده سلامت و رشد فردی کودکان، بلکه زیربنای توسعه پایدار و سلامت آینده جامعه است.

این هفته یادآور یک پیام مهم است؛ برای ساختن فردایی روشن، باید از رؤیا‌های کوچک امروز مراقبت کرد.