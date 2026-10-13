به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، شهردار هرمزگفت: این مانور با مشارکت دستگاه‌های امدادی، خدمات‌رسان و اجرایی و با هدف ارتقای آمادگی، افزایش هماهنگی و تمرین واکنش سریع در برابر حوادث احتمالی ناشی از بارندگی‌های شدید، آبگرفتگی و سیلاب برگزار شد.

علی گلزاری افزود: در این مانور، مدیریت بحران جزیره هرمز، شهرداری هرمز، مدیریت بحران شهرداری، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، جمعیت هلال‌احمر، اورژانس، پلیس، شرکت آب و فاضلاب و سایر دستگاه‌های مرتبط با حضور نیرو‌ها و تجهیزات خود مشارکت و همکاری داشتند.

وی گفت: برگزاری مانور‌های مشترک فرصت مناسبی برای ارزیابی توان عملیاتی دستگاه‌ها، شناسایی نقاط ضعف و تقویت هماهنگی میان مجموعه‌های امدادی، خدمات‌رسان و اجرایی است.

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گلزاری افزود: آمادگی و هماهنگی پیش از وقوع حادثه، نقش مهمی در کاهش زمان امدادرسانی، افزایش سرعت واکنش و مدیریت مؤثر حوادث و بحران‌های احتمالی دارد.