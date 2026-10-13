دماوند با پیش‌بینی تولید ۲۵۸ هزار تن سیب در سال جاری، سهمی محوری در تولید این محصول در استان تهران دارد؛ ظرفیتی که توسعه صنایع تبدیلی، سردخانه‌ها و بسته‌بندی می‌تواند به افزایش ارزش افزوده و کاهش ضایعات آن کمک کند.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین جشنواره سیب دماوند با حضور غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، برگزار شد؛ رویدادی که علاوه بر معرفی ظرفیت‌های باغداری منطقه، بر اهمیت پیوند تولید با فرآوری، بازاررسانی و گردشگری کشاورزی تأکید دارد.

دماوند با برخورداری از ۶ هزار و ۲۵۸ هکتار باغ سیب، نزدیک به ۷۰ درصد تولید این محصول در استان تهران را به خود اختصاص داده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد تولید سیب استان تهران در سال جاری به ۳۷۲ هزار تن می‌رسد.

فیروزکوه با پیش‌بینی تولید ۴۵ هزار تن و شمیرانات با ۴۳ هزار تن، دیگر مناطق مهم تولید سیب در استان تهران هستند.

ضرورت توسعه زنجیره ارزش سیب

حجم بالای تولید سیب در دماوند، توسعه زیرساخت‌های پس از برداشت را ضروری کرده است. افزایش ظرفیت سردخانه‌ها، گسترش واحد‌های سورتینگ و بسته‌بندی و ایجاد صنایع تبدیلی می‌تواند به نگهداری بهتر محصول، کاهش ضایعات و عرضه آن با ارزش افزوده بیشتر کمک کند.

ارتباط مؤثر میان باغداران، سرمایه‌گذاران و فعالان بازار نیز از الزامات بهره‌گیری اقتصادی از ظرفیت باغ‌های سیب این شهرستان است؛ چراکه افزایش تولید، بدون توسعه متناسب زیرساخت‌های نگهداری و عرضه، لزوماً به افزایش درآمد تولیدکنندگان منجر نمی‌شود.



ظرفیت بالای تولید و فرصت صادرات

میانگین عملکرد باغ‌های سیب استان تهران ۳۹ تن در هکتار اعلام شده است؛ درحالی‌که میانگین کشوری ۱۷.۳ تن در هکتار است. همچنین برای برخی باغ‌های دماوند عملکرد ۱۴۷ تن در هکتار گزارش شده که بیانگر ظرفیت بالای تولید در واحد سطح در این منطقه است.

ارقام گلدن دلیشز و رد دلیشز از محصولات مهم باغ‌های سیب استان تهران هستند. بازار‌های عراق، افغانستان، پاکستان و ترکمنستان نیز از مقاصد مورد توجه برای صادرات این محصول به شمار می‌روند؛ فرصتی که بهره‌گیری از آن به کیفیت یکنواخت، بسته‌بندی مناسب و زیرساخت‌های مطلوب نگهداری و حمل‌ونقل نیاز دارد.

جشنواره سیب و رونق گردشگری کشاورزی

معرفی ارقام مختلف سیب، عرضه محصولات مشتق از آن و نمایش ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری از محور‌های بخش نمایشگاهی جشنواره بوده است. توسعه گردشگری کشاورزی و ایجاد ارتباط میان باغ‌ها، عرضه مستقیم محصولات و کسب‌وکار‌های محلی نیز می‌تواند به شکل‌گیری منابع درآمدی مکمل برای تولیدکنندگان دماوند کمک کند.