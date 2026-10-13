به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه المسیره در خبری فوری گزارش داد، در تجاوز عربستان، شرکت نفت در منطقه «الصباحه» در غرب صنعا هدف قرار گرفت.

یمن: شرکت هدف قرار گرفته در صنعا فاقد فرآورده‌های نفتی است

در همین راستا شبکه تلویزیونی المیادین در خبری فوری گزارش داد، سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن به نقل از یک منبع در شرکت نفت یمن، گفت: شرکت هدف قرار گرفته در منطقه «الصباحه» فاقد فرآورده‌های نفتی است و این مکان به عنوان یک هدف، هیچ‌گونه ارزش نظامی ندارد. نیرو‌های مسلح ما در حال مقابله با یگان‌های رزمی وابسته به عربستان هستند که صنعا را هدف قرار داده‌اند.

حمله سعودی به بندر رأس عیسی و تأسیسات شرکت نفت در استان الحدیده یمن

همزمان، شبکه العالم در خبری فوری از تداوم تجاوزات عربستان خبر داد و اعلام کرد که بندر «رأس عیسی» و تأسیسات شرکت نفت در منطقه «باجل» واقع در استان الحدیده در غرب یمن نیز هدف حملات هوایی قرار گرفته‌اند.