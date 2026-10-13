همزمان با اجرای طرح‌های عمرانی در ۶۰ روستای بخش خلیفان مهاباد، عملیات سنگ‌فرش معابر روستای «قوزلوجه» با هدف بهبود کیفیت زیرساخت‌ها، زیباسازی محیط و ارتقای سطح خدمات رفاهی روستاییان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، روستا‌های مهاباد این روز‌ها شاهد شتاب‌گرفتن طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای است. در همین راستا، عملیات سنگ‌فرش معابر روستای «قوزلوجه» در قالب اجرای طرح هادی آغاز شده تا گامی مؤثر در جهت بهبود کیفیت معابر، زیباسازی محیط و ارتقای رفاه ساکنان این منطقه برداشته شود.

ایوب ویسی، دهیار روستای قوزلوجه، در این رابطه با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های بهسازی در روستا‌ها توضیحاتی ارائه کرد.

همچنین فاروق حسینی، کارشناس دهیاری‌های خلیفان، اعلام کرد که امسال در مجموع ۶۰ روستای این بخش، طرح‌های مختلف عمرانی در حال اجراست که نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌های عمرانی و توسعه پایدار روستا‌ها دارد.

بر اساس آمار‌های اعلام‌شده، علاوه بر طرح‌های در دست اقدام، امسال در ۱۸ روستای منطقه خلیفان نیز ۱۸ طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال به اتمام رسیده و به بهره‌برداری رسیده است.