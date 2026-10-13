رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز درخصوص بارش‌های پیش رو و پدیده ال نینو هشدار داد .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز درخصوص بارش‌های پیش رو و پدیده ال نینو هشدار داد .

تیم‌های آتش‌نشانی در آماده‌باش هستند، اما ایمنی افراد در گرو این رعایت نکات است:

دور شدن از حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها

لغو کوهنوردی و طبیعت‌گردی در زمان بارش

پرهیز از رانندگی در جریان‌های روان آب

پاک‌سازی ناودان‌ها و پشت‌بام‌ها

با رعایت این موارد، حوادث را به حداقل برسانیم