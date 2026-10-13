هشدار آتش نشانی شیراز درخصوص بارشهای پیش رو و پدیده ال نینو
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز درخصوص بارشهای پیش رو و پدیده ال نینو هشدار داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز درخصوص بارشهای پیش رو و پدیده ال نینو هشدار داد .
تیمهای آتشنشانی در آمادهباش هستند، اما ایمنی افراد در گرو این رعایت نکات است:
دور شدن از حاشیه رودخانهها و مسیلها
لغو کوهنوردی و طبیعتگردی در زمان بارش
پرهیز از رانندگی در جریانهای روان آب
پاکسازی ناودانها و پشتبامها
با رعایت این موارد، حوادث را به حداقل برسانیم
مدیریت بحران استان در خصوص اثرات پدیده آل نینو تا امشب در مناطق شمال، جنوب غرب و غرب استان هشدار داد
این مدیریت از ساکنان این مناطق خواسته از تردد در کنار رودخانهها و مسیلها خودداری کنند
هواشناسی بارشهای رگباری و آبگرفتگی معابر را برای فردا و پس فردا در مناطق شمالی و غربی استان پیش بینی کرده است .