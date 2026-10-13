تیم فوتبال سپاهان در دیداری معوق از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال مقابل ذوب‌آهن به برتری رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال سپاهان و ذوب‌آهن در دیداری معوق از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۶ امروز (سه‌شنبه) در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف هم رفتند که در پایان شاگردان محرم نویدکیا با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسیدند.

محمدمهدی لطفی در دقیقه ۲ و کاوه رضایی در دقیقه ۲۳ گل‌های سپاهان را به ثمر رساندند. امید لطیفی هم در دقیقه ۸۲ تک گل ذوب‌آهن را به ثمر رساند.

این نتیجه در حالی رقم خورد که ذوب‌آهن از دقیقه ۳۸ با اخراج سید محمد حسینی، ۱۰ نفره به بازی ادامه داد.

تیم فوتبال سپاهان با برتری مقابل ذوب آهن با ۱۶ امتیاز در رده چهارم پس از تیم‌های تراکتور، پرسپولیس و استقلال قرار گرفت و ذوب‌آهن ۷ امتیازی باقی ماند و از رده چهاردهم تکان نخورد.

احمد محمدی قضاوت این دیدار را برعهده داشت.