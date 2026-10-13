سرپرست شهرداری آبادان از تکمیل عملیات لایروبی و بازسازی کانال خیابان پانزدهم این شهر طی سه تا چهار روز آینده خبر داد و گفت: تداوم بوی نامطبوع در این محدوده به سرریز فاضلاب به داخل کانال بستگی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در روزهای اخیر و با مطرح شدن احتمال تأثیر پدیده ال‌نینو بر بارش‌های پاییزی خوزستان، عملیات لایروبی معابر و شبکه دفع آب‌های سطحی در شهرهای استان با هدف پیشگیری از آب‌گرفتگی و کاهش خطر سیلاب در حال انجام است؛ اقداماتی که در برخی نقاط، به دلیل اجرای عملیات عمرانی، موجب انباشت نخاله و ایجاد چهره‌ای نامناسب در سطح شهر و بروز مشکلاتی برای شهروندان شده است.

سرپرست شهرداری آبادان، با اشاره به عملیات اجرایی در کانال خیابان احمد آباد گفت: سقف این کانال برداشته شده و عملیات لایروبی آن در حال انجام است.

طارق طبیشی،افزود: نخاله‌ها و ضایعات ناشی از عملیات اجرایی طی سه تا چهار روز آینده جمع‌آوری و محل پس از پایان عملیات، به‌طور کامل بازسازی خواهد شد.

وی با اشاره به تداوم مشکل بوی نامطبوع در این محدوده تصریح کرد: تکمیل اقدامات و رفع مشکلات موجود، به‌ویژه بوی نامطبوع، مستلزم جلوگیری از سرریز فاضلاب به داخل کانال است.

سرپرست شهرداری آبادان خاطرنشان کرد: تا زمانی که فاضلاب به داخل این کانال سرریز شود، تجمع لجن و انتشار بوی تعفن همچنان ادامه خواهد داشت.

وی بر ضرورت رفع مشکل ورود فاضلاب به کانال برای جلوگیری از تداوم آلودگی و بهبود شرایط محیطی این محدوده تأکید کرد.