تأکید رئیس کل دادگستری گیلان بر رفع موانع تولید دریکی از واحد‌های تولیدی استان تأکید رئیس کل دادگستری گیلان بر رفع موانع تولید دریکی از واحد‌های تولیدی استان تأکید رئیس کل دادگستری گیلان بر رفع موانع تولید دریکی از واحد‌های تولیدی استان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با موضوع بررسی موانع و مشکلات در راستای راه اندازی یکی از واحد‌های تولیدی استان به ریاست مجید الهیان رییس کل دادگستری گیلان و با حضور دادستان مرکز استان، معاون حقوق عامه دادستانی، معاون امور عمرانی استانداری گیلان و تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان، در محل شرکت واقع در شهرک صنعتی خمیران بندرانزلی برگزار شد.

رییس کل دادگستری استان گیلان با تأکید بر اهمیت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی افزود: حمایت از تولید داخلی و اشتغال‌آفرینی یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی است و دادگستری گیلان به‌عنوان متولی اجرای این سیاست‌ها، از هیچ تلاشی برای رفع موانع قانونی و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری دریغ نخواهد کرد.

مجید الهیان با بیان اینکه به زودی شرکت تولید قوطی‌های آلومینیومی و درب آسان بازشو در منطقه صنعتی خمیران بندرانزلی شروع به کار خواهد کرد اظهار داشت: راه اندازی این واحد تولیدی موجب توسعه استان و اشتغال جوانان خواهد شد لذا رفع موانع و مشکلات پیش روی این شرکت با جدیت در دستور کار قرار دارد و همه دستگاه‌های اجرایی موظفند در چارچوب مقررات و با هماهنگی، زمینه‌های لازم برای فعال‌سازی ظرفیت‌های تولید این مجتمع را فراهم کنند.

وی با اشاره به تاکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر تسهیل و تسریع امور برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تصریح کرد: جاده دسترسی به این شرکت از جمله زیرساخت‌های مهمی است که نقش کلیدی در تسهیل حمل‌ونقل مواد اولیه و محصولات نهایی این واحد تولیدی ایفا می‌کند گفت: دستگاه‌های متولی نسبت به تعریض، بهسازی و آسفالت مسیر دسترسی اقدام کنند چرا که بدون یک جاده ایمن و استاندارد، بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های تولیدی این کارخانه امکان‌پذیر نخواهد بود.

رییس کل دادگستری استان گیلان تصریح کرد: با توجه به اینکه این شرکت به لحاظ تامین زیرساخت‌های آب، برق، گاز و استقرار تصفیه خانه با مشکلاتی مواجه بوده و اساسا عرصه واگذار شده فاقد تاسیسات است، لذا مقرر شد کلیه دستگاه‌های خدمات رسان مطابق مقررات در اسرع وقت نسبت به واگذاری انشعابات مذکور و راه اندازی تصفیه خانه با الزامات زیست محیطی اقدامات لازم را انجام دهند.