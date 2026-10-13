اا نماینده و یک گروه همخوانی از استان خوزستان به مرحله نهایی چهل و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران راه یافتند.

راه یابی نمایندگان خوزستان به مرحله نهایی چهل و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران

راه یابی نمایندگان خوزستان به مرحله نهایی چهل و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: با اعلام نهایی نفرات برگزیده مرحله نیمه نهایی چهل و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران، ۱۱ نماینده و یک گروه همخوانی از استان به مرحله نهایی این مسابقات راه یافتند.

جلیل صرخه افزود: در بخش آقایان: صالح دغاغله: رشته قرائت تحقیق بالای ۱۸ سال- علیرضا سامری: رشته حفظ کل بالای ۱۸ سال -مهدی حزباوی: رشته حفظ ۲۰ جز زیر ۱۸ سال -محمود دغاغله:رشته اذان -علی محمد دامچین: رشته دعاخوانی و گروه نور به سرپرستی نذیر دوره کوروندی:رشته گروه همسرایی و همخوانی قرآن کریم به مرحله نهایی چهل و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران راه یافتند.

وی ادامه داد: در بخش بانوان: زینب خزعلی:رشته قرائت بزرگسالان -سحر شاسی:رشته قرائت بزرگسالان -ریحانه آذره گر:رشته حفظ کل زیر ۱۸ سال -امل عبیداوی:رشته حفظ ۲۰ جز بالای ۱۸ سال -سنا منبوهی و عذرا صبری نژاد: رشته ترتیل به مرحله کشوری چهل و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران راه پیدا کردند.