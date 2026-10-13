به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی با اشاره به جایگاه اصفهان در هویت فرهنگی و هنری ایران گفت: اصفهان علاوه بر برخورداری از هویت مستقل و تاریخی، بخش مهمی از هویت ایران را شکل می‌دهد و یکی از اولویت‌های اساسی در حوزه صنایع دستی این استان، تقویت ارتباط میان تولیدات هنرمندان و بازار مصرف است.

برزین ضرغامی افزود: تقویت حلقه‌های مفقود میان تولید و مصرف، ضرورتی اساسی برای رونق صنایع دستی اصفهان و ارتقای جایگاه اقتصادی هنرمندان این شهر به شمار می‌رود و باید زمینه‌ای فراهم شود تا محصولات تولیدشده از سوی هنرمندان، مسیر مؤثرتری برای ورود به بازار‌های داخلی و بین‌المللی پیدا کنند.

معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر اینکه حمایت از تولید به‌تنهایی برای توسعه اقتصادی صنایع دستی کافی نیست، گفت: تولیدکنندگان و هنرمندان باید برای فعالیت بیشتر تشویق شوند، مورد حمایت قرار گیرند و موانع پیش روی تولید آنان برطرف شود؛ اما در کنار این اقدامات، دیگر حلقه‌های زنجیره ارزش نیز باید تقویت شود.

وی با اشاره به سند زنجیره ارزش تولید صنایع دستی ادامه داد:این سند با هدف تکمیل حلقه‌های مختلف زنجیره تولید تا مصرف تدوین شده و پیگیری عملیاتی‌سازی این سند و تبدیل رویکرد‌های پیش‌بینی‌شده در آن در دستور کار قرار دارد.

ضرغامی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی برای توسعه بازار صنایع دستی گفت: اگر یک فعال اقتصادی برای راه‌اندازی بازارگاه و برقراری بستر جدید عرضه محصولات صنایع دستی اقدام کند، باید امکان حمایت از چنین فعالیت‌هایی فراهم باشد؛ چراکه توسعه این کسب‌وکار‌ها می‌تواند به تکمیل زنجیره ارزش و تقویت ارتباط میان هنرمند و مصرف‌کننده کمک کند.

وی ادامه داد: در کنار حمایت‌های مالی، باید نهاد‌هایی که می‌توانند در اجرای زنجیره ارزش نقش مؤثر داشته باشند، شناسایی و گرد هم آورده شوند تا از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آنها برای افزایش اثربخشی برنامه‌ها استفاده شود.

معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین با اشاره به تأثیر قوانین و مقررات بر فعالیت‌های این حوزه گفت: در زمینه صنایع دستی، مقررات متعددی وجود دارد که برخی از آنها به‌صورت عمومی برای موضوعات مختلف تدوین شده‌اند، اما ممکن است در اجرا بر فعالیت‌های صنایع دستی نیز تأثیر بگذارند.

وی ادامه داد: در این زمینه باید مقررات موجود بررسی و در موارد لازم شفاف‌سازی شود؛ همچنین در حوزه‌هایی که صنایع دستی به ضوابط ویژه نیاز دارد، باید قواعد و مقررات متناسب با ویژگی‌های این بخش مورد توجه قرار گیرد.

ضرغامی با اشاره به برخی موانع مقرراتی در مسیر صادرات صنایع دستی، از جمله موضوع پیمان‌سپاری ارزی، افزود: اصلاح مقررات مرتبط به‌تنهایی کافی نیست و اجرای اصلاحات نیز اهمیت اساسی دارد؛ ازاین‌رو، رفع موانع قانونی و اجرایی باید در کنار تکمیل زنجیره ارزش و توسعه بازار دنبال شود تا زمینه رونق اقتصادی صنایع دستی و تقویت حضور محصولات ایرانی در بازار‌های جهانی فراهم شود.