به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان؛ این استان در ارزیابی اجرای طرح شهید عجمیان، با مشارکت گسترده در بهسازی و شاداب‌سازی مدارس، موفق به کسب رتبه نخست کشور شد.

طرح شهید عجمیان با هدف بهسازی، تعمیر و شاداب‌سازی فضا‌های آموزشی و با بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی، بسیج دانش‌آموزی، خیران، عوامل مدارس و مشارکت‌های محلی در استان اصفهان اجرا شده است.

در تابستان امسال، بیش از ۵۳۰ مدرسه استان با مشارکت ۲۱۴ گروه جهادی و با تمرکز بر بهبود شرایط محیط‌های آموزشی، مورد بهسازی و شاداب‌سازی قرار گرفتند، همچنین بیش از ۳ هزار و ۷۸۰ کلاس درس در قالب این طرح بهسازی شد.

طرح شهید عجمیان علاوه بر ارتقای کیفیت فضا‌های آموزشی، زمینه تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، مشارکت اجتماعی، کار گروهی و افزایش حس تعلق دانش‌آموزان به مدرسه را فراهم می‌کند.