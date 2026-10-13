در دویست‌وبیست‌وششمین شب از حضور مستمر و حماسی مردم در خیابان‌ها و میادین، ایرانیان سرافراز بار دیگر با ایستادگی استوار در برابر جبهه دشمن آمریکایی-صهیونیستی، بر اهمیت همبستگی ملی و مدیریت مسئولانه مصرف انرژی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، دویست‌وبیست‌وششمین شب از حضور مستمر و اراده استوار مردم در خیابان‌ها و میادین می‌گذرد؛ روز‌ها و شب‌هایی که ایرانیان سرافراز، صبورانه و محکم در برابر توطئه‌های جبهه دشمن آمریکایی-صهیونیستی ایستادگی کرده‌اند. در این میان، آحاد مردم در نقاط مختلف کشور بار دیگر بر اهمیت همدلی، هم‌افزایی و مسئولیت‌پذیری جمعی به‌ویژه در حوزه مدیریت بهینه مصرف انرژی تأکید کردند.