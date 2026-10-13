به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کاروان دوچرخه سواری صلح ترکیه با پیام همبستگی و به یاد کودکان شهید میناب که از چند روز قبل سفر خود را ترکیه آغاز کرده بودند، پس از عبور از استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، زنجان و قزوین وارد تهران شدند و در پارک طالقانی و نیز آب و آتش تهران با رکابزنان ایرانی هم مسیر شدند.

این کاوران ۲۵ نفره سفری ۲۸ روزه به ایران دارد و با طی مسافتی سه هزار کیلومتری در ادامه مسیر خود از استان‌های قم، اصفهان، فارس و هرمزگان عبور می‌کنند. مقصد نهایی دوچرخه سواران ترکیه‌ای، شهر میناب است.

هدف آنها محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکایی در تجاوز به خاک ایران است.