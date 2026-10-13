به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در اطلاعیه نداجا آمده: ظهر امروز یک فروند نفتکش متخلف که با خاموش کردن سامانه های ردیابی و تلاش برای عبور از منطقه ممنوعه در حال عبور از محدوده شرق تنگه هرمز دچار آسیب و حریق شده بود، با رصد نیروی دریایی ارتش شناسایی شد.

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده: با آرایش جدید و استقرار یگانهای عملیاتی در شرق تنگه هرمز و محدوده دریای عربی و دریای عمان، با اشراف کامل، تمامی فعالیتهای دشمن و عبور و مرور شناورها را تحت رصد دائمی و لحظه ای خود دارد.

نیروی دریایی ارتش به همه شناورها هشدار داده: با رعایت قوانین بین المللی از خاموش کردن تجهیزات الکترونیکی خود اکیدا خودداری کنند و برای طی مسیر، با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، هماهنگی های لازم را برای عبور ایمن به عمل آورند.