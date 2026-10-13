به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ممسنی گفت: گزارشی مبنی‌بر واژگونی و سقوط کامیونت ایسوزو در کیلومتر ۴۵ محور دشمن زیاری_نورآبادممسنی به هلال احمر اعلام شد.

ابراهیم آذری ادامه داد: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر ممسنی با خودروی نجات به محل حادثه اعزام شدند.

او در پایان گفت: نجاتگران هلال ااحمر پس از ارزیابی صحنه حادثه و رهاسازی فرد فوتی، پیکر جانباخته را به عوامل انتظامی تحویل دادند.