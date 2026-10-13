رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا گفت: حضور مؤثر و شبانه‌روزی نیرو‌های انتظامی در کنار مردم از مهم‌ترین عوامل تقویت اعتماد عمومی و ارتقای امنیت پایدار در کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما حجت‌الاسلام علی شیرازی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا گفت: نیرو‌های انتظامی همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی و تأمین امنیت حضور دارند و ارتباط مستقیم پلیس با مردم، جایگاه ویژه‌ای برای این مجموعه ایجاد کرده است.

وی با اشاره به ضرورت قدردانی از همراهی مردم افزود: کارکنان انتظامی باید خدمت به مردم را وظیفه‌ای الهی و ملی بدانند و این همدلی میان مردم و پلیس، زمینه را برای سوءاستفاده دشمنان کاهش می‌دهد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، تبیین خدمات پلیس را ضروری دانست و تصریح کرد: مردم باید از تلاش‌ها و فداکاری‌های نیرو‌های انتظامی در مقابله با جرایم و تأمین امنیت به‌خوبی مطلع شوند.

وی با اشاره به استقامت مردم خوزستان در دوران دفاع مقدس ادامه داد: عبور از شرایط سخت نیازمند صبر، همدلی و امید است و ملت ایران همواره توانایی خود را در غلبه بر بحران‌ها به اثبات رسانده است.