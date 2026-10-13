در نشستی با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان صنعت حمل‌ونقل ریلی، دریایی و جاده‌ای در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی شیراز، راهکار‌های برون‌رفت از چالش‌های لجستیکی و گره‌های صادراتی بررسی شد.

تلاش دولت و بخش خصوصی برای حذف گره‌های صادراتی و گشایش مسیر‌های جدید

تلاش دولت و بخش خصوصی برای حذف گره‌های صادراتی و گشایش مسیر‌های جدید





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این نشست روز سه‌شنبه در سومین روز نمایشگاه شیراز اکسپو با هدف هم‌افزایی برای شناسایی کریدور‌های جدید تجاری برگزار شد.

در این نشست که با حضور مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، مسئولان و فعالان اقتصادی بر ضرورت تعیین مسیر‌های جدید برای صادرات و واردات کالا و اتخاذ استراتژی‌های عملیاتی برای خنثی‌سازی آثار تحریم‌ها و عبور از وضعیت چالش‌زای فعلی در حوزه تجارت خارجی تاکید کردند.

مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی وزارت صمت در این نشست گفت: همه تلاش دولت و حاکمیت معطوف به رفع مشکلات و چالش‌های فرا روی صادرکنندگان است.

محمد علی امامی اظهار کرد: ما معتقدیم یکی از شاخص‌های اساسی پیشرفت کشور، بهبود وضعیت فعالیت بخش خصوصی و رونق صادرات است.

او با اشاره به پیگیری‌های مستمر بخش‌های مختلف دولت چهاردهم برای باز کردن گره‌های ترانزیتی، بیان کرد: دولت و به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور با جدیت پیگیر موضوع ایجاد مسیر‌های جدید در حوزه صادرات و واردات هستند و رایزنی‌های گسترده‌ای به‌ویژه با کشور‌های ترکیه، پاکستان و چین در دستور کار قرار دارد.

امامی گفت: مذاکرات مستقیمی از سوی رئیس‌جمهور با رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه برای گشایش مسیر‌های جدید مبادلات تجاری از طریق دریا صورت گرفته است که نویدبخش تسهیل روند تبادلات میان دو کشور خواهد بود.

امامی گفت: ما تا پیش از تحمیل جنگ ۱۲ روزه و ایام ماه مبارک رمضان، بیش از ۷۳ درصد صادرات کشور را از طریق مسیر‌های دریایی انجام می‌دادیم و مابقی سهم مسیر‌های جاده‌ای و ریلی بود؛ اما با شرایط فعلی، تشدید تحریم‌های ظالمانه و فشار مضاعفی که بر حوزه تجارت وارد شده، بسیاری از این مسیر‌های سنتی و قدیمی دچار اخلال شده‌اند.

وی افزود: رویکرد اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شناسایی گلوگاه‌های زنجیره تامین و رفع موانع ساختاری است تا بازرگانان بتوانند در شرایط اقتصادی فعلی، با هزینه‌ای کمتر و سرعت بالاتر، کالا‌های خود را به بازار‌های هدف برسانند.