\u0627\u0635\u0644\u0627\u062d \u0647\u0646\u062f\u0633\u06cc \u0645\u0639\u0627\u0628\u0631\u060c \u062d\u0636\u0648\u0631 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0648 \u0646\u0635\u0628 \u062a\u0627\u0628\u0644\u0648\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0639\u0644\u0627\u0626\u0645 \u0631\u0627\u0647\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u0627\u062a\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u0627\u062a \u062a\u0631\u0627\u0641\u06cc\u06a9\u06cc \u0648 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u06cc\u0645\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a\u0648\u0631 \u06a9\u0627\u0631 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n